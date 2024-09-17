شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم لرؤساء التحرير: تغييرات فى نظام الحضور بالمدارس لمواجهة الدروس الخصوصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل خطة وزارة التربية والتعليم استعدادا لانطلاق العام الدراسى الجديد، موضحا أن هناك تغييرات جوهرية تمت فى نظام الحضور، وذلك بهدف الوصول إلى الجودة التعليمية واستعادة دور المدرسة وعودة الطلاب للمدارس بالإضافة إلى الحد من الدروس الخصوصية.

وخلال لقاء وزير التربية والتعليم مع رؤساء تحرير الصحف تطرق إلى آليات سد العجز فى المعلمين استعدادا للعام الدراسي الجديد 2025، ويتم ذلك من خلال الاستعانة بالمعلمين من خلال الاستعانة بمعلمى المدرسة كأولوية لسد العجز، وكذلك الاستعانة بالمعلمين المحالين إلى المعاش، فضلاً عن الاستعانة بمعلمى الحصة من الحاصلين على مؤهل تربوى، وكذلك استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنوياً بالاضافة إلى عدد من الحلول الفنية الأخرى لسد العجز فى أعداد المعلمين.

وكان كشف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم ، أن إعادة هيكلة الثانوية والخطوات والقرارات وأسباب التعديلات، موضحا أنها تمت اعتمادا على دراسة تم إجراؤها في المركز القومى للبحوث من خلال 120 أستاذ تربية ومتخصص.

وأضاف وزير التربية والتعليم خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف، أنه تم قياس تجارب أهم 20 دولة في التعليم وبناء عليه كانت فلسفة القرارات الأخيرة بتعديل المناهج وهيكلة الثانوية العامة.



لقاء وزير التعليم برؤساء تحرير الصحف



رؤساء تحرير الصحف



وزير التعليم فى لقاء رؤساء تحرير الصحف



لقاء وزير التعليم برؤساء تحرير الصحف



لقاء وزير التعليم برؤساء تحرير الصحف



لقاء وزير التعليم برؤساء تحرير الصحف



لقاء وزير التعليم برؤساء تحرير الصحف



لقاء وزير التعليم برؤساء تحرير الصحف