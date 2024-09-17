شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يؤكد لرؤساء التحرير أهمية دور الإعلام لإعادة النظام للعملية التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرق محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، للأخطاء المتداولة علي السوشيال ميديا حول تفاصيل خطة الوزارة وهيكلة نظام الثانوية العامة، وفلسفة التعديلات الأخيرة، مؤكدا أن أغلب المتداول كلام مغلوط وغير صحيح .

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم خلال لقاءه مع رؤساء تحرير الصحف ، على أهمية دور الاعلام في مساندة الوزارة ، من أجل تضافر الجهود لاستعادة الروح والنظام للعملية التعليمية.

وكان محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كشف عن تفاصيل خطة وزارة التربية والتعليم استعدادا لانطلاق العام الدراسى الجديد، موضحا أن هناك تغييرات جوهرية تمت فى نظام الحضور، وذلك بهدف الوصول إلى الجودة التعليمية واستعادة دور المدرسة وعودة الطلاب للمدارس بالإضافة إلى الحد من الدروس الخصوصية.



لقاء وزير التعليم برؤساء تحرير الصحف



رؤساء تحرير الصحف



وزير التعليم فى لقاء رؤساء تحرير الصحف



لقاء وزير التعليم برؤساء تحرير الصحف



لقاء وزير التعليم برؤساء تحرير الصحف



لقاء وزير التعليم برؤساء تحرير الصحف



لقاء وزير التعليم برؤساء تحرير الصحف



لقاء وزير التعليم برؤساء تحرير الصحف