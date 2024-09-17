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حزب الله يعلق على تفجيرات أجهزة "بيجر".. ويعلن عدد "الشهداء والمصابين"

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندى

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 06:20 م

قال حزب الله اللبناني، تعليقا على انفجارات أجهزة بيجر: "انفجر قرابة الساعة 03:30 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء عدد ‏من أجهزة تلقي ‏الرسائل المعروفة بالـ"بيجر" والموجودة لدى عدد من العاملين في وحداتنا ومؤسساتنا ‏المختلفة".


وأضاف في بيان: "أدّت هذه الانفجارات الغامضة الأسباب حتى ‏الآن إلى استشهاد طفلة واثنين من الأخوة ‏وإصابة عدد كبير بجروح مختلفة، وتقوم أجهزتنا المختصة حالياً بإجراء تحقيق واسع النطاق ‏أمنياً وعلمياً لمعرفة الأسباب ‏التي أدّت إلى تلك الانفجارات المتزامنة".


وأوضح قائلا: "تقوم الأجهزة الطبية والصحية بمعالجة الجرحى ‌‏والمصابين في عدد من المستشفيات فى مختلف المناطق اللبنانية.


واختتم: "ندعو أهلنا إلى الانتباه من ‏الشائعات والمعلومات الخاطئة والمضلّلة التي تقوم بها ‏بعض الجهات بما ‏يخدم الحرب النفسية لمصلحة العدو الصهيوني، ونؤكد أنّ المقاومة بكافة مستوياتها ومختلف وحداتها في أعلى جاهزية ‏للدفاع عن لبنان وشعبه ‏الصامد".

وفى عملية اختراق أمنى كبير تحدث فى الشرق الأوسط، انفجارات متزامن لجميع أجهزة "بيجر" المحمولة فى مناطق متفرقة من لبنان، وكذلك أجزاء من الأراضى السورية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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