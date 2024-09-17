شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق 3 صناديق للاستثمار فى الذهب.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، إطلاق 3 صناديق للاستثمار فى الذهب.. رئيس هيئة الرقابة المالية: تأسيس اتحاد مصرى للأوراق المالية قريبا لأول مرة فى تاريخ سوق المال..

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