شكرا لقرائتكم خبر عن القيم الجمالية وبناء المجتمع.. الجامع الأزهر يعقد ملتقاه الأسبوعى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الجامع الأزهر الشريف السبت المقبل، الحلقة الرابعة من الموسم السابع عشر من برامجه الموجهة للمرأة والذى يأتى تحت عنوان " أثر القيم الجمالية فى بناء المجتمع"، وذلك برعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهرى، والدكتور هانى عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

وتأتى الندوة الرابعة من البرنامج السابع عشر بعنوان"القيم الجمالية فى الإسلام"، ويحاضر فيها كل من؛ د. فريدة محمد على، أستاذ البلاغة والنقد وعميد كلية الدرسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، ود. أوصاف محمد عبده، أستاذ ورئيس قسم العقيدة والفلسفة بكلية الدرسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، وتدير الندوة د. حياة العيسوى، الباحثة بالجامع الأزهر الشريف.

وقال د.عبد المنعم فؤاد، أن البرامج الموجهة للمرأة والأسرة بالجامع الأزهر، تناقش جميع القضايا التى تهم الأسرة والمجتمع، وفى مقدمتهم المرأة بوجه عام والمسلمة والعربية بوجه خاص، وتضع روشتة علاج لجميع مشكلاتها، مؤكدا أن ندوة السبت المقبل، هى الندوة الرابعة من الموسم السابع عشر ضمن البرامج الموجهة للمرأة والأسرة.

وأوضح المشرف على الرواق الأزهرى، أن هذا الموسم هو استكمال للمواسم الست عشرة الماضية، وسوف يحاضر فيه نخبة مميزة من المتخصصين فى علوم اللغة بجانب الخبراء والمتخصصين فى فن العلاقات الأسرية والصحة النفسية والاجتماعية، موضحا أن المحاضرات تعقد كل سبت وتتناول محور من محاور العنوان الرئيسى للبرنامج على مدار شهر كامل بإجمالى ٤ محاضرات.

ولفت إلى أن الرواق الأزهرى يقف على جميع القضايا التى تهم المواطنين والأمة الإسلامية بأكملها وفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر، مشيرا إلى أن هناك بعض الشروط التى يجب مراعاتها قبل التسجيل فى البرنامج، وتتمثل فى أن يكون الحضور بتسجيل مسبق قبل موعد أول محاضرة، وذلك عبر الرابط التالي:

https://docs.google.com/.../1LPona9k5Eu69kyIYyn7387R.../edit

وأوضح أن التسجيل يقتصر على النساء فقط، والالتزام بالحضور فى كامل محاضرات البرنامج، لافتا إلى أنه سوف تمنح الحاضرات فى نهاية البرنامج شهادة اجتياز معتمدة من الجامع الأزهر.

وأضاف أن قضايا المرأة والأسرة تحظى باهتمام ملحوظ من الجامع الأزهر، وفقا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر ووكيل الأزهر، موضحا أنه خلال السنوات القليلة الماضية دشن الأزهر العديد من الملتقيات العلمية والندوات التوعوية، التى تناقش الكثير من القضايا التى تهم المرأة والطفل والأسرة بأكملها.