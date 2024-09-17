شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. وزيرة التضامن تلتقى أعضاء من مجلسى النواب والشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزارة التعليم: انطلاق العام الدراسى الجديد الأسبوع المقبل

توزيع منهج العلوم لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى للعام الدراسى الجديد

التعليم العالى تغلق كيانا وهميا بالشرقية لممارسة العملية التعليمية دون ترخيص

وزارة التعليم: الحضور إجبارى لجميع الطلاب بالعام الدراسى الجديد

وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا.. موضوع خطبة الجمعة المقبلة

وزارة العمل تعلن بدء إجراءات سفر شباب تقدموا على وظائف فى البوسنة والهرسك

وزيرة التضامن تلتقى أعضاء من مجلسى النواب والشيوخ وتبحث مطالب المواطنين

وزير التموين: الانتهاء من إنشاء 6 صوامع حقلية بسعة 30 ألف طن

وزير التعليم العالى يشهد فعاليات المعسكر المؤهل لتصفيات برنامج Gen-Z

وزير الزراعة يبحث مع السفير البريطانى زيادة حصص مصر التصديرية إلى المملكة المتحدة

وزيرة التضامن تفتتح أعمال تطوير مجمع خدمات متعددى الإعاقة بالطالبية

13 من طلاب برنامج جامعة الطفل يزورون للمعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا

وزير الأوقاف ينعى الإذاعية سمية إبراهيم مقدمة برنامج طلائع الإيمان

وزير الزراعة يعلن فتح السوق الكوستاريكي أمام صادرات مصر من البصل

وزير الرى: الاستفادة من الخبرات الإيطالية فى مجالى المياه والمناخ

خريطة توزيع منهج العلوم للمرحلة الإعدادية للعام الدراسى 2025

الرى: الاستفادة من الخبرات الصينية فى استخدام المياه عالية الملوحة للزراعة

وزير العمل: الدولة حريصة على تشجيع الاستثمار ودمج ذوى الهمم فى السوق