شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المرافق لوزير العمل: نأمل سرعة صدور قانون العمل الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل محمد جبران وزير العمل، هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة ونائب أول رئيس الاتحاد الدولي للخدمات.

وفي مستهل اللقاء أعرب جبران، عن ترحيبه برئيس النقابة العامة للمرافق، لافتاً إلي أن وزارة العمل ، تقدر الجهود التي تقوم بها النقابات العمالية في مصر تجاه العاملين، وسعيهم الدائم من أجل تعزيز العلاقات بين أطراف العمل ، فضلا عن التطور الكبير الذي تشهده النقابة العامة للمرافق للعديد من الخدمات والأنشطة التدريبية والثقافية التي تعزز قدرات العاملين ، مؤكداً على استعداد وزارة العمل للتعاون مع النقابات العمالية من أجل توفير بيئة عمل ومناخ صحي للعاملين بكافة القطاعات.

وأكد جبران أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ينحاز للطبقة العاملة بما يقدمه من دعم وما يتخذه من قرارات وخطوات دائمة ومستمرة لتوفير الحماية الاجتماعية لعمال مصر، وحرصه على منح العمال أجور عادلة لمواجهة التضخم وتحسين الظروف المعيشية ، فضلا عن توجيهاته بسرعة الانتهاء من إقرار قانون العمل الجديد والذي يهدف إلى إرساء دعائم الرخاء المهني والاقتصادي للعمال وأصحاب الأعمال بما بصيغه من مواد تحقق التوازن بين أطراف العمل.

ومن جانبه أعرب “فؤاد” عن تقديره للجهود التي تقوم بها وزارة العمل في تشجيع الإستثمار المحلي والأجنبي ودمج ذوي الهمم ، و الطفرة غير المسبوقة التي حققتها الوزارة في مجال تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل بالداخل والخارج ، فضلاً عن جهودها في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، إلي جانب العديد من الأنشطة والخدمات التي تقدمها وزارة العمل والمساهمات البنائة لتطوير منظومة التدريب المهني والتحول الرقمي وميكنة الخدمات و مبادرات التشغيل ونجاحها في عقد المفاوضات مع عدد كبير من الشركات في مختلف الصناعات ، ما أدى إلي حفظ وتوفير العديد من فرص العمل للشباب.

وأضاف "رئيس المرافق العامة" أنه يتمنى أن يتم إقرار قانون العمل الجديد في اسرع وقت ، والذي يسهم في إحداث توازن ما بين أصحاب الأعمال والعمال ، لما يضمنه من مناخ آمن وبيئة جيدة للاستثمار المحلي والأجنبى.

واختتم "فؤاد" أن النقابة العامة للمرافق تسعى بكل جهدها لخدمة ودعم العاملين بكل الفئات والطبقات وبمختلف المجالات إيمانا بأنهم هم سواعد الدولة المصرية في تحقيق مستهدفاتها للوصول إلى الإستقرار والرخاء الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.