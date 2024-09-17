شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول فى حزب الله: تفجيرات أجهزة الاتصال تشكل أكبر خرق استخباراتى حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وكالة رويترز عن مسؤول في حزب الله بأن تفجيرات أجهزة الاتصال تشكل أكبر خرق استخباراتى حتى الآن، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى نبأ عاجل.

وكشفت أن التفجير في لبنان تم بواسطة تقنية عالية استهدفت نظام الـPagers المحمول باليد.



وذكرت أن تفجير الأجهزة التي كانت بحوزة عناصر من حزب الله شمل أجهزة الراديو.



فيما طلبت وزارة الصحة اللبنانية من المستشفيات في مختلف المناطق اللبنانية الاستنفار إلى أقصى درجة ورفع مستوى استعداداتها لتلبية الحاجة السريعة إلى خدمات الطوارئ.



كما طلبت وزارة الصحة اللبنانية من جميع المواطنين الذين يمتلكون أجهزة الـPagers أن يعمدوا إلى رميها بعيدا عنهم بشكل فوري.



كشفت وسائل إعلام أن انفجار أجهزة الاتصال شمل مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع وجنوب لبنان.



وكان إعلام إسرائيلي قد كشف عن وقوع سلسلة انفجارات في شبكة الاتصالات الداخلية لحزب الله.



كما انفجرت سيارة على الطريق الواصل بين نفق المواساة ودوار كفرسوسة بدمشق يرجح أنه بسبب انفجار جهاز Pager لاسلكي داخلها.