شكرا لقرائتكم خبر عن اشتراكات مجانية للمترو.. حيلة جديدة للنصب على المواطنين ومترو الأنفاق يحذر الركاب والان مع تفاصيل الخبر

تروج إحدى الصفحات المزيفة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بإصدار اشتراكات لركوب المترو مجانا لمدة سنة، بمقابل 109 جنيهات بدلا من 3 آلاف جنيه، وتدعى أنها تابعة لشركة مترو القاهرة الكبرى.

وبالدخول على لينك الصفحة يتم طلب رقم كارت الدفع الإلكترونى لخصم 109 جنيهات مقابل الاشتراك وبيانات شخصية لإرسال الكارت على المنزل، وهى إحدى طرق النصب التى يتم سحب الأموال من الكارت فورا.



من جانبها، نفت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق صحة ما يتم تداولة والترويج له، مؤكدة أن الصفحة التى تدعى ذلك مزيفة ولا تخص الشركة وأن الصفحة الخاصة بمترو الأنفاق صفحة موثقة وتتبع وزارة النقل.

وحذر مترو الأنفاق المواطنين من إعطاء بياناتهم الشخصية أو أرقام حسباتهم البنكية لأى شخص أو صفحة تدعى ذلك، مؤكدة أن الاشتراكات يتم إصدارها من المنافذ الخاصة بالمترو وفقا للأسعار المعلنة.



الصفحة المزيفة



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المنشور يتم الترويج له للنصب



صفحة مزيفة تدعى اصدار اشتراكات للمترو