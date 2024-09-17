المئات يشيعون جنازة فنان الكاريكاتير أحمد قاعود بمسقط رأسه.. صور

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شيع منذ قليل المئات من أهالى قرية بنى سلامه التابعة لمركز منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، جنازة على جثمان فنان الكاريكاتيرالزميل أحمد قاعود، والذى رحل عن عالمنا اليوم بعد صراع طويل مع المرض، بعد صلاة الجنازة عليه بالمسجد الكبير بقرية بنى سلامه التابعة لمركز منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، لدفنه بمقابر العائلة بالقرية، بحضور الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة مؤسسة الخليج 365.

واتسمت أعمال الراحل بالمزج بين ما هو اجتماعى وسياسى، ومواكبة القضايا الجماهيرية، والموضوعات التى تشغل الرأى العام بشكل دورى، مستخدمًا فى ذلك خطوط وألوان تتسم بالرشاقة والجاذبية، وأفكارًا واضحة ومباشرة قادرة على الوصول إلى كل شرائح القراء على اختلاف اهتماماتهم ومستوياتهم الثقافية

أحمد قاعود من مواليد 1986، وله العديد من البروتريهات المميزة فى الخليج 365، كما سبق له العمل فى العديد من الصحف والمواقع الإخبارية، وشارك فى العديد من المعارض داخل وخارج مصر، ونال العديد من شهادات التقدير والجوائز التقديرية.



المئات يشيعون جنازة فنان الكاريكاتير أحمد قاعود بمسقط رأسه



المئات يشيعون جنازة فنان الكاريكاتير أحمد قاعود بمسقط رأسه



المئات يشيعون جنازة فنان الكاريكاتير أحمد قاعود بمسقط رأسه



المئات يشيعون جنازة فنان الكاريكاتير أحمد قاعود بمسقط رأسه



المئات يشيعون جنازة فنان الكاريكاتير أحمد قاعود بمسقط رأسه



المئات يشيعون جنازة فنان الكاريكاتير أحمد قاعود بمسقط رأسه



المئات يشيعون جنازة فنان الكاريكاتير أحمد قاعود بمسقط رأسه