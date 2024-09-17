شكرا لقرائتكم خبر عن خناقة بالكراسى بين مرشحين بالبرازيل خلال مناظرة لمنصب عمدة ساوباولو.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتدمت مناظرة متلفزة لمنصب عمدة مدينة ساو باولو بـ البرازيل عندما هاجم أحد المرشحين الستة مرشحًا آخر بكرسي معدني، حسبما قالت صحيفة إيكو ديجيتال.

وأشارت الصحيفة إلى أن مرشح الحزب الديمقراطي الاجتماعي البرازيلي (PSDB) خوسيه لويز داتينا لمنصب عمدة ساو باولو، هاجم مرشح اليمين المتطرف بابلو مارسال، وضربه بكرسى معدنى ، أدى إلى إصابة مارسال بكسر فى الأضلاع ، وتم نقله إلى المستشفى.

وشوهد داتينا، الذى يعمل كإعلامى وهو مذيع أخبار معروف، خلال مقطع فيديو مباشر وهو يسير نحو مارسال، خلال وقوفه أمام المنصة خلال إلقاء خطابه، مع كرسي معدني، وذلك بعد أن استشاط غضبا بعدما استفزه مارسال، الذى يعمل كـ " انفلونسر" على الانستجرام ، باتهامات جنسية غير موثوقة.

وأعرب عدد كبير من متابعى مارسال على المواقع الاجتماعية ، عن قلقهم على حالته حيث أنه يشعر بألم عند التنفس ويعاني من كسر بالقفص الصدري، ولكن مسؤولو المستشفى قالوا في بيان إن مارسال "أصيب بجروح في منطقة الصدر اليمنى والمعصم الأيمن دون مزيد من المضاعفات"، مضيفين أنه خرج من المستشفى.

ووصف مارسال الحادثة بأنها "محاولة اغتيال" على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى أنه قارنها بمحاولة اغتيال الرئيس السابق ترامب في يوليو وطعن الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو عام 2018.

واعترف داتينا بارتكابه أخطاء خلال المناظرة، رغم أنه لا يشعر بأي ندم، وقال: "لو كان الوضع كما هو، لما امتنعت عن تكرار هذا مرة آخرى ، وهو رد فعل متطرف على تاريخ العدوان الذي ارتكب ضدي وضد كثيرين آخرين من قبل خصومي".