شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال: الحكومة ملتزمة بسعر الضمان الخاص بالقطن لدعم الفلاح والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس محمد شيمى، وزير قطاع الأعمال العام، أن ‏الحكومة ملتزمة بسعر الضمان لتوريد القطن المصري من الفلاح، وذلك حرصا على دعم الفلاح وحرصا على زيادة المساحات المزروعة من الأقطان لتوفير الخدمات للمصانع الوطنية وذلك بغض النظر عن تقلبات وتغيرات السعر العالمي، بجانب التوسع فى زراعة الأقطان قصيرة التيلة.

و‏جاء ذلك خلال أول لقاء للوزير بمكتبة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع الصحفيين.

و‏أضاف الوزير أن صناعة الغزل والنسيج تعتمد على زراعة الأقطان والآلية المتعلقة بتداول الأقطان، وأن هناك متابعة دقيقة يوميا لمصانع الغزل والنسيج والتي سيتم الإعلان عن الافتتاحات الجديدة خلال الفترة القريبة المقبلة، سواء في المحلة أو في غيرها من المواقع في الدقهلية وفي شبين ودمياط وحلوان والمنيا وكفر الدوار.

و‏أوضح أنه مشروع تصنيع السيارة الكهربائية قائم ويتم تجهيز الشركة وتطويرها بشكل لائق حتى يمكن جذب شريك استراتيجي لتصنيع السيارة سواء الكهربائية أو التقليدية واستكمال هذا المشروع الهام، وذلك ردا على سؤال الخليج 365.

‏واشار إلى السعي للاستثمار واستغلال كافة الأصول المتاحة والأصول غير المستقلة خلال الفترة الحالية والمقبلة لدعم موارد الشركات بالشراكة مع القطاع الخاص المرحب به في كل الشركات.