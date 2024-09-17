شكرا لقرائتكم خبر عن نظافة القاهرة تنظم يوما بيئيا بالزاوية الحمراء للتوعية بالحفاظ على البيئة والان مع تفاصيل الخبر

نظمت إدارة العلاقات العامة والإعلام بهيئة نظافة القاهرة، يوما بيئيا لرفع المخلفات وتقليم الأشجار فى نطاق مكتبة مصر العامة بالزاوية الحمراء، كما تم الحديث مع أصحاب المحال التجارية عن أهمية عمل أيام بيئية على فترات متباعدة ودور أهالى المنطقة فى المشاركة البيئية وأن كانت لهم شكاوى تخص النظافة والتشجير.



وذلك فى إطار حرص الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة على خلق بيئة جميلة نظيفة، وتنفيذًا لتعليمات اللواء إيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة والتأكيد على استمرارية عقد ندوات توعية بيئية وورش عمل لتدوير المخلفات والتوعية المجتمعية، وفى إطار التنسيق مع المكتبات العامة لتوعية الأطفال بأهمية الحفاظ على البيئة وضرورة اتباع السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة، والابتعاد عن السلوكيات السلبية.



وشهدت الفاعليات زراعة بعض الشتلات بحديقة المكتبة، وفى نهاية فعاليات اليوم تم عرض كرتون خاص بالنظافة وأهمية التعاون وكيفية الحفاظ على البيئة من حولنا، وتم توزيع هدايا رمزية خاصة بالنظافة الشخصية (من فرش - معجون أسنان - مناديل مبللة) على الطلاب الأكثر تفاعلًا، فى جو من السعادة والمرح وبث البهجة والأمل فى نفوس الصغار.



حضر فعاليات اليوم حوالى 50 طالبا وطالبة وعددًا من أولياء الأمور، تحت شعار (اوعى تنسى إنك بطل ) – (بيئتك تتنفس مثلك.. فحافظ عليها.. القاهره خضراء 2030، فالبطل الحقيقى يساهم فى الحفاظ على بيئته ويسعى لتطويرها).