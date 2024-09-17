شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل سفينة قادمة من روسيا تحمل 31 طن قمح والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة .. بينما غادر عدد 7 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بـ الميناء 30 سفينة ، منها السفينة ( STELLA GS ) و التي ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 178 م وعرضها 28 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 31035 طن من القمح لصالح القطاع الخاص .. يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح.



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 24341 طن تشمل : 6372 طن علف و 47 طن ملح و 4435 طن اسمنت و 280 طن رمل زجاجى و 4600 طن يوريا و 8607 طن بضائع متنوعة .



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 15327 طن تشمل : 3987 طن حديد و 10412 طن قمح و 296 طن خشب زان و 1721 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 632 طن .



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 402 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 451 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5361 حاوية مكافئة .



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 99643 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 220851 طنًا .



كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3530 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية و شبرا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4342 حركة .