شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يفتتح مصنع "بيكو" للأجهزة المنزلية بالعاشر من رمضان غدا والان مع تفاصيل الخبر

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، غدا، الأربعاء، مصنع "بيكو" لصناعة الأجهزة المنزلية، بمدينة العاشر من رمضان.

وكان رئيس الوزراء قد زار المصنع أكثر من مرة مؤخرا، مؤكدا على أن الحكومة لديها الاستعداد الكافي لتوفير مختلف أشكال الدعم والتيسيرات المطلوبة، من خلال الجهات المعنية؛ لتنفيذ مصنع بيكو بصورة كاملة وبدء التشغيل الفعلي له وافتتاحه في أقرب وقت، وهو ما يسهم في توفير الأجهزة المنزلية للسوق المحلية والتصدير للخارج.