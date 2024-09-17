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شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مبادرة بداية.. خدمات وبرامج تنموية لكل الفئات العمرية (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان استراتيجية متكاملة هدفها الأول هو تنمية الإنسان جاءت فى إطار الاهتمام ببناء الإنسان المصرى وفى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بهدف الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية وتتمثل أبرز أهدافها فى:
بداية
تحقيق رؤية مصر 2030 وبرنامج التنمية المستدامة فى الصحة والتعليم والثقافة والرياضة
توفير فرص العمل بشكل تكاملى بين جهات الدولة والمجتمع الأهلى
تحسين جودة حياة المواطنين فى جميع المحافظات
تقديم خدمات وأنشطة وبرامج متنوعة مستهدفة كل الفئات العمرية
تحقيق عدالة توزيع وكفاءة تقديم الخدمات والأنشطة التى تستهدف المواطن مباشرة
تعزيز المهارات البشرية وتطوير الخدمات الحكومية
خلق أجيال صحيحة رياضية تتمتع بالثقافة وتحافظ على القيم وأجيال قادرة على الإبداع والابتكار والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة
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