شكرا لقرائتكم خبر عن فرش الفصول وتجديد علم مصر.. المدارس تتزين لاستقبال الطلاب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

رفعت المدارس حالة الطوارئ استعدادا للعام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه الأسبوع المقبل لطلاب المدارس الرسمية والخاصة للغات والعربى والقوميات، حيث عملت المدارس على فرش الفصول وتنظيف المدارس وانتهاء أعمال الصيانة البسيطة وتزيين فصول رياض الأطفال والصفوف الأولى لتهيئة الأجواء للتلاميذ فى الصفوف الأولى، كما دعمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المدارس بمقاعد جديدة تم تسليمها للمدارس، إضافة إلى تغيير وتجديد علم مصر ورفعة فى أفنية المدارس فى إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

أعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد بدء العام الدراسى الجديد بالمدارس الرسمية والخاصة والدولية، موضحا أن العام الدراسى الجديد يبدأ بالمدارس الرسمية والخاصة للغات والخاصة عربى والقوميات 21 سبتمبر الجارى وينتهي الخميس الموافق 5 يونيو 2025، بإجمالى 35 أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين، على أن تبدأ الدراسة أو العام الدراسى الجديد بالمدارس الدولية يوم 8 سبتمبر 2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يبدأ الفصل الدراسي الأول من 21 سبتمبر 2024 إلى الخميس 23 يناير 2025، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 11/ 1/ 2025، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 8/ 2/ 2025 إلى الخميس الموافق 5/ 6/ 2025، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 24/ 5/ 2025، أما بالنسبة لامتحانات الدبلومات الفنية فتبدأ السبت 31/ 5/ 2025، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 14/ 6/ 2025.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن إجازة نصف العام ستمتد لمدة أسبوعين بدءًا من يوم السبت الموافق 25/ 1/ 2025 وتنتهي يوم الخميس الموافق 6/ 2/ 2025، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.





المدارس تستعد لاستقبال الطلاب