شكرا لقرائتكم خبر عن سفير كوريا الجنوبية يشيد بالتقدم فى تحديث البنية التحتية للنقل فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

التقى سفير جمهورية كوريا لدى مصر كيم يونجهيون الثلاثاء، مع الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للشئون الصناعية ووزير النقل والصناعة، لمناقشة تعزيز التعاون الثنائي في مجالات النقل والتنمية الصناعية.

أكد السفير كيم أن كوريا ومصر تعملان على تطوير التعاون الاقتصادي الوثيق في مختلف القطاعات، بما في ذلك التصنيع والبنية التحتية والطاقة وصناعة الدفاع والتعليم العالي والحكومة الرقمية. وسلط الضوء بشكل خاص على الإنجازات الملحوظة في قطاع النقل، مثل مشاريع المترو والسكك الحديدية والترام.

كما أشاد السفير كيم بالتقدم الكبير الذي تم إحرازه في تحديث البنية التحتية للنقل في مصر على مدى السنوات الخمس الماضية ، مشيرًا إلى أن الشركات الكورية تمكنت أيضًا من المساهمة في هذا التقدم. ومع تعيين الوزير مؤخرًا نائبًا لرئيس الوزراء للشؤون الصناعية، أعرب السفير كيم عن أمله في أن تتوسع هذه النجاحات لتشمل جميع القطاعات الصناعية. وأضاف أن هذا التعاون من شأنه أن يدعم طموحات مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للصناعة والتصنيع.

وذكر السفير كيم أن مصر دولة شريكة رئيسية للمساعدات الإنمائية الرسمية الكورية، مع مشاريع جارية في مجالات مختلفة مثل النقل والبنية الأساسية الخضراء لقناة السويس. واقترح تحديد وتطوير مشاريع جديدة في مجالات مختلفة لتوسيع هذا التعاون الإنمائي. وأشار إلى أنه خلال قمة كوريا وأفريقيا في يونيوالمنصرم، ارتفع حد دعم صندوق التعاون الاقتصادي للتنمية لمصر من مليار دولار إلى 3 مليارات دولار، وهو ما يمكن أن يقدم مساهمة كبيرة في توسيع البنية التحتية والتنمية الصناعية في مصر.

صرح نائب رئيس الوزراء الفريق كامل الوزير أن التعاون بين كوريا ومصر في قطاع النقل مهم للغاية، لأنه لا يشكل الأساس للتنمية الاقتصادية في مصر فحسب، بل يحسن أيضًا بشكل مباشر نوعية الحياة للمواطنين المصريين. وأعرب عن تقديره الكبير لمساهمات الشركات الكورية في خلق فرص العمل والصادرات من خلال عملياتها في مصر، معربًا عن أمله في توسيع فرص التعاون والاستثمار في جميع القطاعات الصناعية.