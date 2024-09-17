شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المياه العراقى: نتطلع للاستفادة من الخبرات المصرية فى إدارة المياه والان مع تفاصيل الخبر

‫التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، عون ذياب عبد الله وزير الموارد المائية بالعراق، على هامش فعاليات "المنتدى العربى السادس للمياه" المنعقد في أبو ظبى.

أعرب سويلم عن سعادته بهذا اللقاء الذي يؤكد على قوة العلاقات الثنائية بين البلدين فى كافة المجالات ، مشيراً لتشابه التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر والعراق، كون الدولتين هما مهد الحضارة الفيضية التى قامت على أحواض الأنهار سواء نهرى دجلة والفرات أو نهر النيل، وهو ما يتطلب التعاون لتحسين عملية إدارة المياه ، مؤكداً على أهمية مواصلة تفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين فى عام 2020 والتى تم تجديدها في عام 2024.

وأعرب الوزير العراقى عن تطلعه للاستفادة من الخبرات المصرية فى إدارة المياه خاصة فى مجال الرى الحديث وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى لرفع كفاءة استخدام المياه.

وتوجه سويلم بالدعوة للوزير العراقى للمشاركة فى فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه والمزمع عقده فى شهر اكتوبر المقبل.

جدير بالذكر بأنه قد سبق توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والعراق في مجال الموارد المائية للتعاون فى مجالات (الري الحديث، معالجة وإعادة استخدام المياه، القضاء على التصحر، مقاومة الحشائش المائية، هيدروليكا الأنهار والشواطئ، نوعية المياه والرسوبيات، الإصلاح المؤسسي والتشريعي ، حماية الشواطئ)، وتم تشكيل لجنة توجيهية فنية مشتركة من الجانبين، وتشكيل مجموعة عمل مشتركة من الفنيين المصريين والتى قامت بالعديد من الزيارات الميدانية للعراق وإعداد صياغة مشتركة لبرنامج عمل يعكس مجالات التعاون بين البلدين.