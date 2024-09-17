شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة البنوك تُعلن مساهمتها فى مشروع المعاش التكميلى لأعضائها بـ5 ملايين جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت الدكتورة سولاف درويش وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للبنوك والتأمينات والأعمال المالية، اجتماعها الدوري مع رؤساء اللجان النقابية للبنوك التجارية.

وتم خلال الاجتماع عرض أنشطة جمعية أعضاء النقابة العامة لرؤساء اللجان النقابية والمتضمنة مشروع إسكان النقابة العامة، بالإضافة إلي الأنشطة الاخري للجمعية والتي تشمل،: برامج الحج والعمرة، والمصايف والرحلات، بالإضافة إلى البرامج التدريبية و الأنشطة الأخرى، كما تم عرض استثمارات النقابة العامة المختلفة والتي تم التوافق عليها من قبل الحضور.

كما تم عرض المشروع التكافلي للمعاش التكميلي للأعضاء ومساهمة النقابة في المشروع بما قيمتة 5 مليون جنية كرصيد افتتاحي، علما بأن المشروع جاري وضع الضوابط والاجراءات الأخيرة له من قبل الخبير الاكتواري للمشروع حتي يتسني طرحة في شكله النهائي للأعضاء، وقد أبدي الحضور إعجابهم الشديد بانشطة النقابة وقد قدموا الشكر للدكتورة سولاف درويش علي ما تم انجازة من انشطة تخدم الأعضاء وأسرهم.