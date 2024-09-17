شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية والهجرة يجرى اتصالا مع نظيره الفيتنامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أجرى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، يوم الثلاثاء 17 سبتمبر، اتصالاً هاتفياً مع "بوي ثانه سون"، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية فيتنام.

وأوضح السفير تميم خلاف، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، أوضح ان وزير الخارجية هنأ نظيره الفيتنامي بمناسبة توليه منصب نائب رئيس الوزراء، متمنياً له التوفيق في مهام منصبه الجديد.

وأوضح أن الدكتور عبد العاطى أكد خلال الاتصال على عمق الصداقة التاريخية التى تجمع البلدين، معرباً عن تطلعنا لتعزيز التعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والسياحية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الدكتور بدر عبد العاطي أعرب عن خالص تعازي جمهورية مصر العربية في وفاة المواطنين الفيتناميين إثر إعصار "ياجي" المُدمر، مما أسفر عن أعداد كبيرة من الضحايا والمُصابين والمفقودين، مؤكداً على تضامن مصر، حكومةً وشعباً، مع فيتنام وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم.

واختتم المُتحدث الرسمي تصريحاته، بالاشارة الي أن وزير الخارجية أشاد خلال الاتصال بالتنسيق الإيجابي القائم بين مصر وفيتنام في المحافل الدولية والأطر متعددة الأطراف، وأعرب عن تطلعه لاستقبال وزير خارجية فيتنام في القاهرة في أقرب فرصة لاستمرار وتيرة التعاون بين البلدين والدفع بها إلى آفاق أرحب.