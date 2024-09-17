شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ ينصح بزراعة محاصيل العروة الجديدة بعد انكسار الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ أن يمكن زراعة العروة الجديدة من المحاصيل بعد انكسار الحرارة وهدوء الاشعاع الشمسى.

وفى التقرير التالى نتعرف نتعرف على محاصيل العروة الجديدة :

1- البطاطس النيلي في المنيا وأسيوط وبني سويف وبعض مناطق البدري في بحري .

2- البنجر العروة الأولي فى الوجه القبلي

3- الفاصوليا البيضاء فى الوجه البحري .

4- الخرشوف فى الوجه البحري .

5- الثوم فى الوجه القبلي .

6- مشاتل البصل في سوهاج

7- البصل المقبور في الوجه القبلي .

8- شتل الطماطم والفلفل والباذنجان.

9- شتل وتطعيم محاصيل الفاكهة .

10- زراعة الخيار والكوسة.

11- زراعة الكرنب والقرنبيط .

12- زراعة العروة الخريفية لمحاصيل الصوب .

13- البدأ في زراعة بعض الأصناف المبكرة من الفراولة في بحري.

14- ترميم النمو في المحاصيل التى تم زراعتها مبكرًامن " البطاطس – البنجر – الفاصوليا – البرسيم – الفراولة – الخرشوف – الكوسة " وحدث لها مشاكل بسبب الحر.

15- الحذر من بعض الآفات والامراض واهمها دودة الحشد و دودة ورق القطن ودودة براعم الزيتون ( فراشة الياسمين) ودودة ثمار القرعيات ( ذبابة المقات) وظروف مناسبة ايضا لبعض الامراض المحبة للرطوبة مثل البياض الزغبي على القرعيات والبياض الدقيقي على الطماطم والبامية والباذنجان والفلفل والانثراكنوز والبياض الدقيقي على مشاتل الفراولة .

