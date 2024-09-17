شكرا لقرائتكم خبر عن رطوبة وارتفاع فى الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 إلى الأحد 22 سبتمبر 2024، مشيرة إلى أن الأجواء يسودها طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلًا.

وفيما يلي حالة الطقس المتوقعة حتى الأحد المقبل:

الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

حالة الطقس نهارًا:

- يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر:

- يسود طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

الظواهر الجوية:

- شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

- رياح معتدلة تنشط أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

الأربعاء 18 سبتمبر 2024

حالة الطقس نهارًا:

- يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر:

- يسود طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

الظواهر الجوية:

- شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

- رياح معتدلة تنشط أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الخميس 19 سبتمبر 2024

حالة الطقس نهارًا:

- يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر:

- يسود طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

الظواهر الجوية:

- شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

- رياح معتدلة تنشط أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الجمعة 20 سبتمبر 2024

حالة الطقس نهارًا:

- يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر:

- يسود طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

الظواهر الجوية:

- رياح معتدلة تنشط أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

السبت 21 سبتمبر 2024

حالة الطقس نهارًا:

- يسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية.

حالة الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر:

- يسود طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

الظواهر الجوية:

- رياح معتدلة تنشط أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الأحد 22 سبتمبر 2024

حالة الطقس نهارًا:

- يسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية.

حالة الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر:

- يسود طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

الظواهر الجوية:

- رياح معتدلة تنشط أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.



