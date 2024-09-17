شكرا لقرائتكم خبر عن ‫ وزير الزراعة يعلن فتح السوق الكوستاريكي أمام صادرات مصر من البصل والان مع تفاصيل الخبر

اعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي فتح السوق الكوستاريكي أمام صادرات مصر من البصل الطازج، عقب المفاوضات بين الحجر الزراعي في البلدين، في إطار جهود الدولة المصرية لفتح الاسواق الجديدة أمام صادرات مصر الزراعية لدعم الاقتصاد القومي بالعملة الأجنبية .

يأتى ذلك بناءً على تقرير تلقاه وزير الزراعة من الدكتور محمد المنسي رئيس الحجر الزراعي يفيد نجاح الحجر في فتح أسواق كوستاريكا أمام صادرات مصر من البصل الطازج وإخطار المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والمصدرين بذلك، والسماح بفحص اول شحنة بصل مصري مصدرة الي كوستاريكا .

أوضح التقرير أن كوستاريكا تستورد من مصر العنب والموالح والفراولة والنباتات الطبية وبعض الخضروات.