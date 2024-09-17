شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى وعاهل الأردن يؤكدان ضرورة وقف الحرب بشكل فوري لإنقاذ غزة والان مع تفاصيل الخبر

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً، اليوم الثلاثاء، من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، جرى خلاله التباحث بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية، وخاصة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، حيث تم تبادل وجهات النظر بشأن جهود التهدئة.

وأشاد العاهل الأردني بالدور الذي تقوم به مصر لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية.كما ثمن الرئيس الجهود الأردنية في ذات السياق.

وأكد الجانبان رفضهما التام لتصفية القضية الفلسطينية، أو تحويل الأراضي الفلسطينية إلى مناطق غير قابلة للحياة بهدف تهجير الفلسطينيين، مشددين على ضرورة وقف الحرب بشكل فوري لإنقاذ قطاع غزة من المأساة الإنسانية التي يواجهها.