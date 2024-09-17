شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء تحليل مخدرات للسائقين و5 من عمال برج المراقبة فى حادث قطارى الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

قررت النيابة العامة بمحافظة الشرقية، عرض السائقين و5 عمال برج المراقبة في حادث تصادم قطارين بمدينة الزقازيق على الطب الشرعي؛ وذلك لإجراء التحليل اللازمة لبيان مدى تعاطيهم مواد مخدرة.

وغادر عامل المزلقان في حادث تصادم قطارين الزقازيق بمحافظة الشرقية المستشفى، وذلك عقب تعافيه من إصابته، فيما قررت النيابة العامة بقسم ثانى الزقازيق، حجز السائقين والتحفظ على عامل المزلقان تحت حراسة الشرطة بالمستشفى حيث يتلقى العلاج، وذلك لحين ورود التحريات بشأن حادث تصادم قطارين بمنطقة الكوبرى الجديد، بمدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية.

كانت النيابة العامة استدعت عمال التحويلة وسائقي القطارين للاستماع إلى أقوالهم حول الحادث للوقوف على الأسباب الحقيقية للحادث.



فيما تم تشكيل لجنة فنية من المهندسين المختصين لتحديد الأسباب الفنية وراء الحادث، وتشير الاستنتاجات الأولية أن الحادث نتيجة خطأ بشرى، وتواصل اللجنة مهام عملها للوقوف على السبب الحقيقي للحادث.وكان فريق من النيابة العامة قد انتقل أمس إلى موقع الحادث بمستشفيى الزقازيق الجامعى والأحرار التعليمي لسماع أقوال المصابين حول الحادث.

البداية كانت بورود إخطارا من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بشأن ورود بلاغ عن وقوع حادث تصادم بين قطارين في منطقة الكوبري الجديد بناحية شارع الحمام بمدينة الزقازيق،تم الدفع بأكثر من 40 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث فور وقوعه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث وتم البدء في نقل المصابين إلى المستشفيات.



وتبين وقوع حادث تصادم بين القطار رقم 336 القادم من المنصورة متجها إلى القاهرة والقطار رقم 281 المنطلق من الزقازيق متجهاً إلى الإسماعيلية أمام بلوك 5 بمنطقة الكوبري الجديد بمدينة الزقازيق.

أسفر الحادث فور وقوعه عن مصرع 3 أشخاص (شقيقتان وابنة إحداهما)، فيما أصيب 53 آخرين، وتم نقل المصابين إلى مستشفيي الزقازيق الجامعي والأحرار التعليمي لتلقي الإسعافات اللازمة، حيث جرى تقديم الإسعافات اللازمة لـ 44 مصابا ومغادرتهم المستشفى عقب الاطمئنان على حالتهم الصحية، فيما تم حجز 9 حالات تحت الملاحظة والتقييم لعدم استقرار حالتهم الصحية، قبل أن يفارق أحد المصابين الحياة متاثرا بإصابته بنزيف داخل وكسرق بالساق اليمنى.

وفور وقوع الحادث، انتقل المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، واللواء عمرو رؤوف، مدير أمن الشرقية، إلى موقع الحادث لمتابعة الإجراءات الجارية والتعامل مع الحادث والمصابين، ووصل الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، إلى موقع الحادث لمتابعة الإجراءات الجارية والوقوف على ملابسات الحادث، فيما زارت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، المصابين للاطمئنان عليهم، وأعلنت صرف التعويضات اللازمة لأسر ضحايا الحادث، وكذلك تعويض المصابين حسب الضرر الواقع عليهم وفقا لنسب العجز.

وصرحت النيابة العامة بدفن المتوفين جراء الحادث عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية، فيما شيعت جنازات المتوفيات: هبة إبراهيم السيد، 36 عاما، وشقيقتها شيماء، 26 عاما، وابنة الثانية الطفلة وعد صلاح، 5 أعوام، في جنازة مهيبة بناحية شارع فاروق في مقابر المبرز بمدينة الزقازيق، وسط بكاء وحزن المشيعين، فيما لا تزال التحقيقات جارية بشأن الحادث.