شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جنازة فنان الكاريكاتير أحمد قاعود من بنى سلامة فى منشأة القناطر بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر تشييع جنازة فنان الكاريكاتير أحمد قاعود، عقب انتهاء إجراءات تصريح الدفن، من مسقط رأسه بنى سلامة فى منشأة القناطر بالجيزة، على أن تتلقى الأسرة العزاء فى نفس اليوم الثلاثاء.

رحل عن عالمنا، منذ قليل، فنان الكاريكاتير الزميل أحمد قاعود، بعد صراع طويل مع المرض، والذى اتسمت أعماله بالمزج بين ما هو اجتماعى وسياسى، ومواكبة القضايا الجماهيرية، والموضوعات التى تشغل الرأى العام بشكل دورى، مستخدماً فى ذلك خطوط وألوان تتسم بالرشاقة والجاذبية، وأفكاراً واضحة ومباشرة قادرة على الوصول إلى كل شرائح القراء على اختلاف اهتماماتهم ومستوياتهم الثقافية.

أحمد قاعود من مواليد 1986، وله العديد من البروتريهات المميزة فى الخليج 365، كما سبق له العمل فى العديد من الصحف والمواقع الإخبارية، وشارك فى العديد من المعارض داخل وخارج مصر، ونال العديد من شهادات التقدير والجوائز التقديرية.