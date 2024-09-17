شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: تبادل الخبرات فى مجال المفاعلات النووية بين مصر والمجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن المباحثات المصرية المجرية شهدت تطابقا فى الرؤى، وتم الاتفاق على التعاون وتبادل الخبرات فى مجال المفاعلات النووية بين البلدين.

أشاد وزير الكهرباء، خلال مؤتمر صحفى مشترك، مع وزير الخارجية ونظيره المجرى، بالخبرات المجرية المتراكمة، مشيرا إلى أهمية التعاون فى مجال المفاعلات النووية بين البلدين.