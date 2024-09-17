شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة مبادرة تاريخية تغير وجه الريف المصرى.. اعرف أهم المشروعات بالمرحلة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

تعد المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تهدف إلي تطوير البنية التحتية في القرى، وتحسين خدمات التعليم والصحة، وتوفير فرص العمل من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن تمكين المرأة والشباب، بمثابة نموذجا تنمويا غير مسبوق في أدبيات التنمية الاقتصادية والعمرانية.

وتهدف "حياة كريمة" إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال تحسين ظروف المعيشة للفئات الأكثر احتياجاً وضمان وصول الخدمات الأساسية للجميع، ويتم تنفيذ هذه الجهود بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية، إلى جانب مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وفي هذا الصدد، نرصد أهم الأعمال المستهدفة بالمرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" من ضوء خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري 2024/2025:

(1) قطاع المياه

- مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بأطوال 2350 كم، ومد توصيلات منزلية بعدد 1.8 مليون وصلة.

- تنفيذ محطات مياه شرب بعدد 18 محطة، ومد وصلات مياه الشرب بعدد 315 ألف وصلة.

(2) قطاع الصرف الصحي

- إضافة طلمبات محطات معالجة صرف صحي بعدد 97 محطة وبطاقة مليون م3 / يوم.

(3) قطاع التعليم

- تطوير وإنشاء 4115 مدرسة، و 12565 فصل.

(4) قطاع الصحة

- 55 مستشفى مركزي ، و 854 وحدة صحية، و 493 نقطة إسعاف.

(5) قطاع الشباب والرياضة

- 1584 مركزا للشباب.

(6) قطاع التنمية الزراعية

- 363 كوبري ري، تبطين 1654 كم.

(7) قطاع الغاز الطبيعي

- مد 4 مليون وحدة سكنية بالغاز الطبيعي.

(8) قطاع الاتصالات

مد الخدمة لـ 4.6 مليون وحدة سكنية بشبكات الألياف الضوئية.

(9) قطاع الطرق

رصف الطرق الداخلية والخارجية لجميع القرى