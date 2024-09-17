شكرا لقرائتكم خبر عن طالبة من ذوى الهمم تكتب بقدميها تلتحق بقسم الآثار جامعة سوهاج.. صور والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج، الطالبة صابرين رمضان من ذوى الإعاقة الحركية (فاقدى الذراعين منذ الولادة)، والمرشحة للإلتحاق بكلية الآداب قسم الآثار جامعة سوهاج، وفقاً لنتيجة الترشيح الإلكترونى من مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي.

وأكد النعمانى على أن "صابرين" لديها طموح وتحدى لتحويل إعاقتها إلى طاقة إيجابية وإبداع وتميز، إلى جانب قدراتها المعرفية والفنية وسمات شخصيتها التى تتسم بالثبات والاتزان، حيث استطاعت أن تثبت للمجتمع أن كل شخص من ذوى الإعاقة لديه مقدرة على أن يتأهل ويدرس ويعمل ويبدع، ويصبح عضواً فاعلاً فى مجتمعه.

وأوضح رئيس الجامعة أن الطالبة صابرين لديها قدرات إبداعية، حيث أن ظروفها الصحية اجبرتها على تحدى المألوف من الرسم باليد إلى الرسم بالقدم للإستمتاع بموهبتها، وسيتم ضمها لمركز الفنون والإبداع بالجامعة لاستثمار طاقاتها وللمشاركة فى جميع المسابقات القمية الفنية التى تنظمها الجامعة، أو على مستوى الجامعات المصرية، مشيداً بجهود أسرة الطالبة ودعمهم لها.



وأكد النعمانى على الدور الحيوى للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى دعم ومساندة الأشخاص ذوى الإعاقة (قادرون باختلاف) والخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالى لدعم الطلاب المبدعين والمتميزين عامة وذوى القدرات الخاصة تحديداً، وتمت ترجمة هذا الإهتمام فى صورة قرارات وتوجيهات مباشرة، إضافة إلى حزمة من التشريعات التى تُساهم فى تحقيق هذا الأمر، موضحاً أن الجامعة تسعى جاهدة فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية لتنفيذ مبادرة "بداية" وذلك فى إطار الاهتمام ببناء الإنسان المصرى و الاستثمار فى رأس المال البشرى والعمل على ترسيخ الهوية المصرية.



وخلال اللقاء دار حوار أبوى بين رئيس الجامعة والطالبة، عبر فيها عن فخره واعتزازه بتفوق الطلاب من ذوى القدرات الخاصة، مشيرًا إلى أن قصة الطالبة صابرين قصة ملهمة لذوى القدرات الخاصة، فهى تؤكد على أن الإعاقة ليست عائقًا أمام النجاح والتميز، وأن الإرادة والعزيمة هما مفتاح تحقيق الأحلام.



وأشار الدكتور طارق زكى موسى مدير مركز خدمة الطلاب ذوى الإعاقة بالجامعة، بأن الطالبة حاصلة على شهادة الثانوية العامة الشعبة الأدبية نظام الدمج التعليمى (إعاقة حركية ) 2024، و تعد بمثابة نموذج إيجابى للعزيمة والإرادة والتحدي، موضحاً أن المركز سوف يقدم كل التسهيلات للطالبة على المستوى الأكاديمى والثقافى والفنى والاجتماعي، وتوفير رفقاء ذوى الإعاقة لدعمها وتحفيزها على التفوق والتميز خلال المرحلة الجامعية الأولى.



الطالبة ترسم وتكتب أمام رئيس الجامعة



الطالبة تستخدم القدمين فى الكتابة



الطالبة تقوم بالرسم



رسومات الطالبة بيد رئيس الجامعة



رسومات الطالبة



رئيس الجامعة مع الطالبة



رئيس الجامعة والطالبة وأسرتها



