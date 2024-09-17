شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة تعلن مواعيد دخول الطلبة للمدارس فى جميع المراحل.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

اعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن تنظيم عملية دخول الطلبة للمدارس لجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي 2024 /2025، حيث سيتم تقسيم صفوف المدارس على أيام أول أسبوع دراسة لتنظيم عملية الدخول والحفاظ على سلامة التلاميذ.

وسيتم تقسيم أيام أول أسبوع دراسة على النحو التالى ثم تنتظم الدراسة لكل الصفوف المدرسية فى الاسبوع الثانى للدراسة..

السبت : kg1

الأحد: kg2 - أولى ابتدائي - اولى اعدادى واولى ثانوي، وكل ما سبق فى الأيام السابقة

الإثنين : 2ابتدائي - 3 ابتدائي، 2 اعدادى و2 ثانوي، وكل ما سبق فى الأيام السابقة.

الثلاثاء : 4 ابتدائي - 5 ابتدائى، و3 اعدادى و3 ثانوي، وكل ما سبق فى الأيام السابقة

الأربعاء: 6 ابتدائي، وكل ما سبق فى الأيام السابقة

الخميس : جميع المراحل

يحضر كل صف فى اليوم وفى الفترة المخصصة له

وأكدت المديرية أن الهدف من عملية التنظيم هو أمن وسلامة الطلاب في العام الدراسي الجديد والذى يعتبر أولى مسئوليتنا، ولابد من ضرورة شعور الأسرة المصرية بالاطمئنان على أبنائها أثناء وجودهم في المدارس .

وأضافت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والوقائية بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية لتوفير كافة عوامل الأمن والسلامة لجميع الطلاب