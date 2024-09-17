شكرا لقرائتكم خبر عن القوات البحرية تنقذ 3 سائحين بريطانيين بالبحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب زكى القاضىالثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 12:40 م
فى إطار جهود القوات المسلحة فى أعمال البحث والإنقاذ تمكنت القوات البحرية من إنقاذ عدد (3) سائح بريطانى الجنسية بعد تلقي بلاغ استغاثة أمس الإثنين ، تفيد بفقدانهم أثناء رحلة غطس على متن لنش سياحي أمام مدينة القصير بنطاق البحر الأحمر.
وعلى الفور أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها للقوات البحرية بتكثيف أعمال البحث ، حيث تمكنت عناصر من الأسطول الجنوبي من إنقاذ المفقودين وتقديم الرعاية الطبية والإدارية اللازمة حتى تسليمهم إلى التوكيل السياحي الخاص بهم.
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