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القوات البحرية تنقذ 3 سائحين بريطانيين بالبحر الأحمر

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القاهرة - سامية سيد - كتب زكى القاضى

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 12:40 م

فى إطار جهود القوات المسلحة فى أعمال البحث والإنقاذ تمكنت القوات البحرية من إنقاذ عدد (3) سائح بريطانى الجنسية بعد تلقي بلاغ استغاثة أمس الإثنين ، تفيد بفقدانهم أثناء رحلة غطس على متن لنش سياحي أمام مدينة القصير بنطاق البحر الأحمر.

وعلى الفور أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها للقوات البحرية بتكثيف أعمال البحث ، حيث تمكنت عناصر من الأسطول الجنوبي من إنقاذ المفقودين وتقديم الرعاية الطبية والإدارية اللازمة حتى تسليمهم إلى التوكيل السياحي الخاص بهم.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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