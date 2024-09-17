شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص ناعيا أحمد قاعود: رحل صاحب الابتسامة والموهبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة الخليج 365، فنان الكاريكاتير الزميل أحمد قاعود، الذى رحل عن عالمنا، منذ قليل، بعد صراع مع المرض.

وكتب أكرم القصاص عبر حسابه على "فيس بوك": "الفنان والإنسان الرائع الصديق أحمد قاعود.. صاحب الابتسامة والموهبة.. جبل الصبر الذى ظل يعمل حتى فى ذروة مرضه الصعب.. رحمة الله عليه وخالص العزاء لأسرته وأهل بلده وأهله".



نعى الكاتب الصحفي أكرم القصاص

أحمد قاعود فنان كاريكاتير الذى رحل عن عالمنا صباح اليوم، عن عمر 38 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، تاركًا بصمته المتميزة في عالم الإبداع، اتسمت أعماله بالمزج بين ما هو اجتماعى وسياسى، ومواكبة القضايا الجماهيرية، والموضوعات التى تشغل بال الرأى العام بشكل دورى، مستخدماً فى ذلك خطوط وألوان تتسم بالرشاقة والجاذبية، وأفكاراً واضحة ومباشرة قادرة على الوصول إلى كافة شرائح القراء على اختلاف اهتماماتهم ومستوياتهم الثقافية.

أحمد قاعود من مواليد 1986، وله العديد من البروتريهات المميزة فى الخليج 365، كما سبق له العمل فى العديد من الصحف والمواقع الإخبارية، وشارك فى العديد من المعارض داخل وخارج مصر، ونال العديد من شهادات التقدير والجوائز التقديرية.