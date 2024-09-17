شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء والمحسوسة بالقاهرة 35 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء، طقسًا حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

كما تتوقع الهيئة أن يشهد، اليوم، طقسًا مائلًا للحرارة رطب ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ولفتت إلى أن الطقس يشهد، اليوم، شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع هبوب رياح معتدلة تنشط أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 33 درجة والمحسوسة 35 والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 32 والمحسوسة 35 والصغرى 23، ومطروح العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 والصغرى 24 والصغرى 24، وسوهاج العظمى 38 درجة والمحسوسة 39 والصغرى 25، وقنا العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 والصغرى 27، وأسوان العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 والصغرى 28.