شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأدوات المدرسية بمعرض أهلا مدارس الرئيسى فى مدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

يطرح معرض "أهلا مدارس" الرئيسي بأرض المعارض في مدينة نصر، يوميًا، المستلزمات المدرسية من (ملابس، وأحذية، وشنط، وكشاكيل، وأقلام) والسلع والمنتجات الغذائية، ومنها (السكر، الأرز، الزيت، الدواجن واللحوم) بتخفيضات تصل لـ30%.

وفيما يلى أسعار الأدوات المدرسية لدى أحد العارضين المشاركين بالمعرض:

كشكول هاي تكنو A5 مسطر عربي:

- 60 ورقة بـ14 جنيهًا بدلًا من 20 جنيهًا.

- 80 ورقة بـ17 جنيهًا بدلًا من 25 جنيهًا.

- 100 ورقة بـ20 جنيهًا بدلًا من 30 جنيهًا.

كشكول primo غلاف أزرق فقط:

- 30 ورقة بـ8 جنيهات بدلًا من 15 جنيهًا.

- 40 ورقة بـ10 جنيهات بدلًا من 20 جنيهًا.

- 60 ورقة بـ12 جنيهًا بدلًا من 29 جنيهًا.

- كشكول سلك A4 (4) فاصل بـ65 جنيهًا.

- كشكول سلك A4 (3) فاصل بـ55 جنيهًا.

- كشكول سلك B5 (1) فاصل بـ15 جنيهًا.

- دستة قلم رصاص بـ25 جنيهًا بدلًا من 35 جنيهًا.

- دستة قلم جاف بـ30 جنيهًا بدلًا من 45 جنيهًا.

- عدد 2 علبة ألوان خشب بـ25 جنيهًا بدلًا من 50 جنيهًا.

- علبة براية (20 قطعة) بـ100 جنيه بدلًا من 125 جنيهًا.

- طقم فسفوري (4 أقلام) بـ15 جنيهًا بدلًا من 25 جنيهًا.

- حافظة كبسولة أشكال بـ5 جنيهات بدلًا من 10 جنيهات.

ويستقبل معرض "أهلًا مدارس" الرئيسي بمدينة نصر، الذي يقام على مساحة 6000 متر، المواطنين يوميًا من الساعة 11 صباحًا حتى 10 مساءً. ويضم المعرض أقسامًا للملابس، والأدوات المدرسية، والمنتجات الجلدية والشنط، والأدوات الإلكترونية المدرسية، وقسم لشركات الاتصالات والحلول الإلكترونية والحلول المالية، بالإضافة إلى قسم السلع الغذائية.