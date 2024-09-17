شكرا لقرائتكم خبر عن الكرة الأرضية تشهد غدا خسوفا جزئيا وظل الأرض سيحجب 3.5% من قرص القمر والان مع تفاصيل الخبر

تشهد الكرة الأرضية، الخسوف الثانى للقمر فى عام 2024، غدا الأربعاء الموافق 18 سبتمبر، وهو من النوع الجزئى وسيمكن رؤيته فى سماء مصر والسعودية والوطن العربى .

وكشف الدكتور طه رابح رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن حدوث خسوف جزئى للقمر يوم 18 سبتمبر المقبل سيتم رؤيته فى مصر والمنطقة العربية، وهو آخر خسوف قمرى لعام 2024.

وقال الدكتور طه رابح، أن وسط هذا الخسوف سيتفق مع اكتمال بدر شهر ربيع الأول للعام الهجرى الحالى 1446، وذلك وفقا للحسابات الفلكية التى يجريها معمل أبحاث الشمس برئاسة الدكتور ياسر عبد الفتاح عبد الهادى .

وفى هذا الخسوف سيقوم ظل الأرض بحجب نسبة 3,5 % من مساحة قرص القمر (ما يقابل 0,085 من طول قطره) عند بلوغه نقطة الذروة، وستكون مدته الكلية منذ بداية دخول القمر منطقة شبه ظل الأرض إلى خروجه منها من الجهة المقابلة 4 ساعات و6 دقائق، فى حين ستكون مدة فترة الخسوف الجزئى فقط منذ بداية دخول القمر منطقة ظل الأرض إلى خروجه منها من الجهة المقابلة ساعة و3 دقائق.

الخسوف سيرى فى بعض مناطق العالم مثل الأمريكتين وأجزاء من القارة القطبية الجنوبية وغرب المحيط الهندى والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا والمحيط الأطلسى وشرق بولينيزيا.

ويمكن الاستفادة من ظاهرتى الكسوف الشمسى والخسوف القمرى للتأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية، لأن الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس.

و الخسوف القمرى يحدث فى وضع التقابل أى فى منتصف الشهر الهجرى عندما يكون القمر بدرا، ويكون تواجده عند إحدى العقدتين الصاعدة أو الهابطة الناتجة عن تقاطع مستوى مدار القمر مع مستوى مدار الشمس (البروج)، أو قريبا منها، حيث تقع الأرض فى هذه الحالة بين الشمس والقمر، على خط الإقتران، وهو الخط الواصل بين مركزى الأرض والشمس أو قريبا منه.

خسوف القمر الأول فى هذا العام حدث يوم الأثنين 25 مارس الماضى وكان من النوع "شبه ظلي" ،ولم يتم رؤيته فى مصر والمنطقة العربية.