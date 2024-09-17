شكرا لقرائتكم خبر عن 91% من القراء يطالبون بتكثيف الرقابة على الأسواق لضبط الأغذية الفاسدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات الرقابة على الأسواق لضبط الأغذية الفاسدة، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على الأسواق لضبط الأغذية الفاسدة.

وأيد 91% من القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على الأسواق لضبط الأغذية الفاسدة، بينما عارض 9% من القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على الأسواق لضبط الأغذية الفاسدة.