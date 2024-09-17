حار نهارًا رطب ليلًا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء بالدرجات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 17-9-2024، على كافة أنحاء محافظات الجمهورية.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود طقس اليوم الثلاثاء، حار رطب نهارًا على معظم الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلا.

وأضافت الهيئة، أنه من المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وبحسب بيان للهيئة، فإنه من المقرر أن تٌسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 33 درجة، و السواحل الشمالية 30 درجة.

كما أنه من المقرر أن تسجل درجة الحرارة في جنوب سيناء 36 درجة، وشمال الصعيد 35 درجة، و جنوب الصعيد 40 درجة.