موسم العمرة 2024.. ضوابط إقامة المعتمرين في مكة والمدينة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

اعتمد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة 2024 لموسم 1446هجرية، وذلك عقب انتهاء اللجنة العليا للعمرة والحج من إعدادها.

وتضمنت ضوابط العمرة 2024، شروط وضوابط إقامة المعتمرين في مكة والمدينة 2024، والتي جاءت كما يلي:

- يجب أن يكون السكن المُحدد ببرنامج العمرة مُفعَّلاً من قبل السلطات السعودية.

- تم تحديد المسافة القصوى المُصرح بها للسكن بألا تزيد عن (3000 متر) من الحرم المكي.

- في حالة زيادة المسافة عن الحرم عن (1250 متر) يشترط توفير حافلة سياحية أو عربات كهربائية (جولف كار) لنقل المعتمرين من وإلى الحرم.

- اشترطت الضوابط أن تقوم شركات السياحة بالتسكين بالمدينة المنورة بفنادق لا يزيد بعدها عن ساحة الحرم النبوي عن 800 متر.

ومن المقرر أن تبدأ رحلات موسم العمرة 2024 لهذا الموسم خلال شهر سبتمبر الجاري.