شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الإعدادية.. فتح باب القبول للالتحاق بالبرنامج التأهيلي للأزهر الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن فتح باب تقديم طلبات الالتحاق بالبرنامج التأهيلي، للعام الدراسي 2024/ 2025م، وذلك اعتبارًا من يوم 16 سبتمبر 2024 وحتى الخميس الموافق 10/ 10/ 2024م، وذلك عبر الرابط التالي: https://azhar.gov.eg ‌وذلك وفق القواعد والشروط التالية:

· حصول الطالب على الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2023/ 2024م .

· حصول الطالب على نسبة ٧٠% من المجموع الكلي لدرجات الشهادة الإعدادية العامة .

· ألا يقل مجموع الطالب في مادة اللغة العربية عن (65) درجة.

‌المستندات المطلوبة :

· صورة من نموذج طلب الالتحاق المحرر على موقع الأزهر الشريف الإلكتروني .

· تقديم أصل الشهادة الابتدائية العامة أو مستخرج رسمي منها .

· تقديم أصل الشهادة الإعدادية العامة .

· أصل شهادة ميلاد الرقم القومي .

· عدد (4) صور شخصية حديثة (4 × 6) .

· إقرار من ولي الأمر أو صاحب الولاية التعليمية بخضوع الطالب المتقدم للفترة الزمنية المحددة للبرنامج التأهيلي.

‌جدير بالذكر، أن البرنامج التأهيلي عبارة عن برنامج مدته عام دراسي واحد، يؤهل طلاب التعليم العام إلى الالتحاق بالتعليم الأزهري، وتم اعتماده من قِبَلِ المجلس الأعلى للأزهر الشريف برقم (82) لسنة 2021 م.