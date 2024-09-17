تعرف على موعد أولى رحلات العمرة 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، عن موعد بدء أولى رحلات العمرة 2024.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن أولى رحلات العمرة من المتوقع لها أن تبدأ خلال الأيام القليلة القادمة بعد الانتهاء من توثيق عقود وكالة العمرة لعام 1446هـ.

وأضاف المصدر، أن كافة الشركات ستنتظم رحلات بدءًا من شهر أكتوبر القادم 2024.

وأوضح أن كافة الشركات توثق حاليًا عقود وكالة العمرة لعام 1446هـ وفقًا للمواعيد المحددة من قبل السلطات السعودية.

وكان شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اعتمد الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1446هجرية، وذلك عقب انتهاء اللجنة العليا للعمرة والحج من إعدادها.

ويمكن لشركات السياحة توثيق عقود وكالة العمرة لعام 1446هـ وفقاً للمواعيد المحددة من قبل السلطات السعودية في هذا الشأن، شريطة عدم وجود أي مواقف قانونية خاصة بالشركة لدى أيًا من الإدارات التابعة للإدارة المركزية لشركات السياحة أو أن يكون تم مجازاتها بقرار وزاري يحول دون تنفيذها لرحلات العمرة لهذا العام.