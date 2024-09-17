قرار عاجل المحكمة بشأن اتهام ابن الفنان أحمد رزق بدهس عامل دليفري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنح أكتوبر بانقضاء الدعوى المتهم فيها ابن الفنان أحمد رزق في اتهامه بدهس عامل دليفري داخل كمبوند بمدينة ٦ أكتوبر.

وتضمن الحكم الصادر من محكمة جنح الطفل بأكتوبر بانقضاء دعوى القتل الخطأ بالتصالح بعد تنازل أسرة المجني عليه عن الحق المدني.

وشهدت الجلسة الماضية تقديم محامي أسرة الضحية علاء عماد الدين أوراق التنازل عن الدعوى المدنية بعد اتفاقهم مع الفنان أحمد رزق على التصالح.

وعلق أحد أفراد أسرة ضحية دهس نجل الفنان أحمد رزق على قرارهم بالتنازل والتصالح مع الفنان أحمد رزق إنهم قرروا العفو لوجه الله واعتبروا ابن الفنان كابنهم الراحل.

وأضاف عماد والد الضحية علاء أنه استقبل الفنان أحمد رزق الذي حضر لمنزله عارضا الصلح فقبل عرضه لوجه الله دون تلقي أية أموال مؤكدا: "ابني مش هيعوضه فلوس الدنيا كلها واللي حصل قضاء وقدر"؟

وكشفت التحقيقات عن وفاة ضحية نجل الفنان أحمد رزق، بعد إصابته بكسر في الجمجمة ونزيف بالمخ، إذ دخل في حالة غيبوبة تامة وظل بها فترة بأحد مستشفيات مدينة 6 أكتوبر.

وأوضح التقرير الطبي أن المجني عليه يدعى علاء عماد الدين، مواليد 2003، ودخل المستشفى في 28 مايو الماضي، وكان يعاني من باشتباه بنزيف بالمخ وكان فاقدا للوعي وكدمات وسحجات وجروح متفرقة بالوجه، وتم حجزه، ولم يستجيب للأجهزة والتدخلات الدوائية، وتوفى اليوم الجمعة 19 يوليو وتم رفع كل الأجهزة عنه بعد تأكد الوفاة.