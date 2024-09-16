شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يُغادر مطار الملك خالد الدولي عائدًا إلى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مطار الملك خالد الدولي بالرياض، عائدًا إلى القاهرة، بعد انتهاء زيارته للمملكة العربية السعودية التي بدأت أمس الأحد.

وضمن جدول أعماله، التقى رئيس الوزراء بصاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، حيث تم التأكيد خلال اللقاء على توافق مصر والمملكة حول مختلف القضايا الإقليمية، وتم استعراض جهود التنمية الجارية في البلدين الشقيقين.

كما التقى الدكتور مصطفى مدبولي على مدار يومي الزيارة وزراء الاستثمار والتجارة والمالية والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، حيث تم خلال هذه اللقاءات استعراض وبحث آفاق التعاون المُمكنة في المجالات المختلفة.

كما حضر رئيس الوزراء لقاءً موسعًا مع عدد من كِبار المستثمرين السعوديين من أعضاء اتحاد الغرف السعودية ومجلس الأعمال المصري السعودي، حيث استعرض الدكتور مصطفى مدبولي الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الأعمال وحزمة الحوافز التي تقدمها في القطاعات المختلفة، وفي غضون ذلك أعرب المستثمرون السعوديون عن تطلعهم لعقد شراكات جديدة مع نظرائهم المصريين.