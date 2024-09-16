شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة البث الإسرائيلية: جدعون ساعر سيتولى وزارة الدفاع بدلا من يوآف جالانت والان مع تفاصيل الخبر

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن "جدعون ساعر سيتولى وزارة الدفاع بدلا من يوآف جالانت".

ورجح تقرير للقناة السابعة الإسرائيلية، اليوم الاثنين إمكانية أن ينضم رئيس حزب "أمل جديد" جدعون ساعر، قريبا إلى حكومة بنيامين نتنياهو، على ضوء المحادثات المكثفة التى اجريت الأحد بين مستشاري ساعرونتنياهو.. وقالت القناة: إن ساعر يريد أن يتم تعيينه وزيرا للدفاع، وهذا هو محور المحادثات المكثفة بين الجانبين.

وكانت صحيفة (معاريف) نقلت الأسبوع الماضي عن أفيجدور ليبرمان زعيم حزب (يسرئيل بيتنا) قوله إن نتنياهو يريد التخلص من وزير الدفاع يوآف جالانت قريبا، ويسعى لضم ساعر إلى الحكومة. لكنه قال إن موظفي مكتب نتنياهو يريدون ساعر في وزارة الدفاع لكن الأخير يريده في وزارة الخارجية، على أن يتولى وزير الخارجية الحالي يسرائيل كاتس وزارة الدفاع.

من جانبها، قالت القناة الـ 12 إن جميع أعضاء حزب "أمل جديد" في الكنيست من المتوقع أن يحصلوا على مناصب في الحكومة، مشيرة إلى أن زئيف إلكين سيكون وزيرا مسؤولا عن إدارة (تاكوما) في الشمال والجنوب، وسيحصل على حقيبة إضافية من حزب (شاس)، يحتمل أن تكون وزارة الصحة. وستحصل العضو شارين هاسكل على وزارة حماية البيئة، فيما سيرأس ميشيل بوسيكلا لجنة في الكنيست.

وإضافة إلى هذه الأماكن المضمونة، سيطالب ساعر كذلك بمناصب لرفاقه في مؤسسات الليكود، تتضمن العودة إلى مركز الليكود، الذي طردوا منه.