يُرى بمصر.. الكرة الأرضية تشهد خسوفًا جزئيا للقمر في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

تشهد الكرة الأرضية خسوفًا للقمر وذلك يوم الأربعاء المقبل الموافق 18 سبتمبر الجاري، حيث يمكن رؤيته بعد غروب الشمس مباشرة بالعين المجردة، كما يمكن رويته في مصر.

ويأتي خسوف القمر 2024 للمرة الثانية والأخيرة خلال العام الجاري، وهو من النوع الجزئى، حيث سيقوم ظل الأرض بحجب نسبة 3.5% من مساحة قرص القمر (ما يقابل 0,085 من طول قطره) عند بلوغه نقطة الذروة.

من جانبه قال الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بأنه وفقًا للحسابات الفلكية التي يجريها معمل أبحاث الشمس فأن العالم سوف يشهد خسوف القمر 2024 يوم الأربعاء، ويتفق وسط هذا الخسوف مع اكتمال بدر شهر ربيع الأول من عام 1446هـ.

ويظهر خسوف القمر 2024 في بعض مناطق العالم مثل الأمريكتين وأجزاء من القارة القطبية الجنوبية وغرب المحيط الهندي والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا والمحيط الأطلسي وشرق بولينيزيا.

كما يُمكن رؤية خسوف القمر 2024 في سماء مصر والسعودية والوطن العربى، حيث يُرى الخسوف في مصر، وستكون مدته الكلية منذ بداية دخول القمر منطقة شبه ظل الأرض إلى خروجه منها من الجهة المقابلة 4 ساعات و6 دقائق، بينما ستكون مدة فترة الخسوف الجزئي فقط منذ بداية دخول القمر منطقة ظل الأرض إلى خروجه منها من الجهة المقابلة ساعة و3 دقائق.

ويلاحظ أن القمر سيغرب في تمام الساعة 6:47:25 صباحاً، أي بعد انتهاء كل مراحل خسوف القمر 2024 الجزئي، بينما يبقى في المرحلة الأخيرة للخسوف شبه الظلي (التي لا تحسها العين المجردة) حتى يغرب خلالها.

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