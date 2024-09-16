اشتعال تريلا أعلى الطريق الأوسطي

بالفحص المبدئي تبين انقلاب سيار نقل ثقيل "تريلا" أسفل طريق الأوتوستراد واشتعال النيران بها، وبعدها اصطدمت بها سيارتين نقل.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ مدعومة بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق والحيلولة دون سقوط خسائر في الأرواح.

محمد يوسف

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