اشتعال تريلا أعلى الطريق الأوسطي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
حادث تصادم مروع تلا اشتعال سيارة نقل ثقيل "تريلا" أعلى الطريق الأوسطي جنوب القاهرة مساء الاثنين.
تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم واشتعال سيارة بالطريق المشار إليه اتجاه حلوان.
انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ مدعومة بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق والحيلولة دون سقوط خسائر في الأرواح.
بالفحص المبدئي تبين انقلاب سيار نقل ثقيل "تريلا" أسفل طريق الأوتوستراد واشتعال النيران بها، وبعدها اصطدمت بها سيارتين نقل.