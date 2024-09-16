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اشتعال تريلا أعلى الطريق الأوسطي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حادث تصادم مروع تلا اشتعال سيارة نقل ثقيل "تريلا" أعلى الطريق الأوسطي جنوب القاهرة مساء الاثنين.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم واشتعال سيارة بالطريق المشار إليه اتجاه حلوان.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ مدعومة بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق والحيلولة دون سقوط خسائر في الأرواح.

بالفحص المبدئي تبين انقلاب سيار نقل ثقيل "تريلا" أسفل طريق الأوتوستراد واشتعال النيران بها، وبعدها اصطدمت بها سيارتين نقل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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