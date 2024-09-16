دهس الطفلة وجري.. الحبس مع الشغل ضد "دليفري" تسبب في وفاة طفلة داخل كمبوند شهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

قضت محكمة جنح التجمع الخامس، بمعاقبة "كريم .ح" المتهم بدهس الطفلة مرام مراد، داخل كمبوند في القاهرة الجديدة؛ بالحبس مع الشغل 6 أشهر وكفالة مالية قدرها ألفين جنيه عما أسند إليه من اتهام.

وفق تحقيقات النيابة العامة في الدعوى التى حملت رقم 12822 لسنة 2024 جنح القاهرة الجديدة أول، فأن المتهم "كريم حسين" ـ عامل مغسلة دليفري ـ في اليوم العاشر من أغسطس 2024، بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، تسبب خطأ في وفاة الطفلة "مرام مراد محمد" و كان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته بأن قاد بحالة ينجم عنها الخطر فصدم المجنى عليها فأحدث بها إصابات بالغة في الجسد أودت بحياتها.

وكشف تقرير التشخيص المبدئي الخاص بالطفلة "مرام" جاء فيه أنه إثر إدعاء حادث طريق أدى إلى غيبوبة عميقة ونوبات صرعية متكررة، حيث تم وضع المصابة على جهاز تنفس صناعي، إذ تبين وجود كدمات نزيفية داخل تجاويف المخ ونزيف تحت الأم العنكبوتية وارتشاح عام بأنسجة المخ.

وكابدت "مرام" الموت داخل غرفة العناية المركزة، 5 ليالٍ عقب تعرضها لحادث دهس مأساوي على الطريق، حتى فاضت روحها نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية والقلب والجهاز التنفسي وتم عمل إنعاش رئوي متقدم ولكن دون استجابة وتم إعلان سبب الوفاة.

وقال "مراد" والد الطفلة أن واقعة دهس "مرام" حدثت أمام مسكنه في إحدى العمارات السكنية داخل كمبوند شهير بالتجمع الخامس أثناء لهو الطفلة مع صديقاتها "أنا شفت بنتي بتتدهس قدامي في البلكونة .. ولما رحت شوفتها مقدرتش أحركها من على الأرض عشان الدم".

يضيف الأب في بث مباشر عبر "الخليج 365" أن ابنته الصغيرة نجت من مصير شقيقته الكبرى "بنتي الصغيرة شافت اختها هي وبتتدهس وجريت عشان كده نجت" موضحًا أن طفلته ظلت أكثر من نصف ساعة تنزف على الأسفلت حتى حضرت الإسعاف عقب هروب السائق بعد الحادث :" أنا قعدت قدام بنتي اللي مرمية على الأرض غارقة في دمها ومش عارف اعمل معاها حاجة".