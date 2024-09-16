شكرا لقرائتكم خبر عن سفير اليونان لوزير العمل: استقبال العمالة الموسمية بشكل تدريجى وفق الاحتياجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل محمد جبران، وزير العمل، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة «نيقولاوس باباجيورجيو» السفير اليوناني فى القاهرة، بحضور الملحق/ يوسف مهاب، عضو الشئون الأوربية بوزارة الخارجية. وذلك لبحث مجموعة من الملفات المشتركة، وتفعيل آليات التعاون فى مجالات العمل.

وأكد الجانبان على عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين فى كافة المجالات، خاصة مجال العمل، حيث أوضح السفير اليونانى على أن الاتفاقية الخاصة بالعمالة الموسمية، دخلت حيز التنفيذ منذ اغسطس الماضى، وأن استقبال العمالة المصرية الموسمية فى مجال الزراعة والتى قامت وزارة العمل المصرية بإجراء اختبارات لها، وارسال أسمائها وعددها 5000 عامل، يقوم الجانب اليونانى بإرسال القوائم المطلوبة بحسب احتياجات أصحاب الأعمال، وذلك بشكل تدريجى على مدار موسم الحصاد.

من جانبه أكد وزير العمل محمد جبران على جاهزية الوزارة بتوفير كافة فرص العمل التى يحتاجها الجانب اليونانى موضحا أن الوزارة تقوم بإجراء الاختبارات اللازمة من أجل ارسال عمالة ماهرة ومدربة وذات قياسات مهارية تتناسب مع احتياجات سوق العمل اليونانى، مشيرا إلى أن الوزارة أصبحت طرف رئيسى فى توفير فرص العمل، وتدريب الشباب على الاحتياجات المطلوبة من أجل استدامتها، والحفاظ على حقوق صاحب العمل والعامل.

حضر اللقاء من وزارة العمل :إيهاب عبد العاطى المستشار القانونى للوزير، وشيماء محمود رئس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ورشا عبد الباسط رئيس الادارة المركزية للعلاقات الدولية، وهبة أحمد مدير إدارة التشغيل، وأمنيه عبد الحميد مساعد فنى بمكتب الوزير.