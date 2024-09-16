شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: إتاحة رابط لتظلمات الدفعة الثانية بمسابقة 30 ألف معلم والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أنه سيتم إتاحة رابط خاص بتظلمات مسابقة 30 ألف معلم المرحلة الثانية على الموقع الرسمي لكل مديرية من مديريات التربية والتعليم.

وأعلنت المديريات التعليمية أسماء المعلمين الجدد الذين يتم التعاقد معهم، حيث كشفت مصادر مسئولة بالوزارة عن أن الأعداد التى سيتم التعاقد معها تصل ل 20 ألف و204 معلما بالإضافة إلى 5% يمثلون 84 معلما سوف يتسلمون العمل قبل بدء العام الدراسي الجديد ضمن الناجحين بالدفعة الثانية والمتظلمين من المرحلة الأولى أو الدفعة الأولى من مسابقات المعلمين، مشددة على أنه تم تعيين قرابة 16 ألف معلم فى الدفعة الأولى و20 ألفا من الدفعة الثانية وتظلمات الدفعة الأولى ليصل إجمالى التعاقدات لقرابة 36 ألف معلم من مسابقات تعيين ال 150 ألف التى تم الإعلان عنها عام 2022 وتستهدف تعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات لسد العجز فى أعضاء هيئة التدريس بالمدارس.



وشددت المصادر على أن الوزارة تلقت دفعة جديدة من المرحلة الثالثة سيتم عقد اختبارات بدنية ونفسية لهم تمهيدا لارسالهم إلى إحدى الجهات لاعتماد التدريبات والنتيجة النهائية، كما أن هناك اختبارات يتم إجرائها حاليا فى التنظيم والإدارة.