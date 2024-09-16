الإسكان: إعادة ضخ المياه لمناطق القاهرة الجديدة المتأثرة بأعمال ربط الخط الناقل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إعادة ضخ المياه مرة أخرى لمناطق القاهرة الجديدة المتأثرة بأعمال ربط الخط الناقل للمياه

وأشار الوزير، إلى أنه سيتوالى وصول وانتظام الخدمة تباعًا لجميع المناطق حسب ارتفاعات كل منطقة، وذلك بعد ملء الخزانات عقب الانتهاء من تنفيذ أعمال ربط الخط الناقل للمياه (من مأخذ المعادي) بالمرحلة الثانية لمحطات وروافع المياه بالمدينة لإضافة 500 ألف م3 من المياه خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات المدينة وتوسعاتها العمرانية، وهو ما يسهم في حل مشكلات انقطاع المياه في المدينة لسنوات مقبلة.

وأوضح وزير الإسكان، في بيان الاثنين، أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال ربط الخط الناقل للمياه في أسرع وقت ممكن، حيث تم العمل على مدار الساعة لسرعة إنهاء الأعمال، وإعادة المياه إلى المناطق المتأثرة، مشيرًا إلى أن حجم المياه التي سيتم إضافتها للمدينة ستحل مشكلات انقطاع المياه بصورة جذرية في مدينة القاهرة الجديدة.

ووجه الوزير، الشكر لجميع المهندسين والفنيين والعمال الذين أدوا المهام الموكلة إليهم في وقت قياسي، وهو ما أسهم في سرعة إعادة ضخ المياه، قبل انقضاء المدة المحددة سلفا للأعمال.

جدير بالذكر، أنه قد يحدث نادرًا وكنتيجة لتغيير المحابس التالفة التي تمت ببعض الأماكن، ظهور آثار عكارة في المياه لفترة مؤقتة، نتيجة لأعمال غسيل الشبكات التي تمت بعد الانتهاء من الأعمال المسببة للانقطاع، وحرصًا على جودة خدمات مياه الشرب المقدمة وتعزيز التواصل مع المواطنين يرجى التوعية بأنه في حال ظهور أي آثار عكارة في المياه، الاتصال بالخط الساخن 15100 لطلب معمل جودة المياه.